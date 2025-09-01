Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός 46χρονου σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι
Ο 46χρονος γλίστρησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
Στον ώμο τραυματίστηκε 46χρονος ο οποίος βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος ο 46χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο θαλάσσιο πάρκο συνοδεύοντας το ανήλικο παιδί του, γλίστρησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη.
Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, κατά παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
