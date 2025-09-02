«Ήθελα να τον δω να σηκώνεται ξανά», λέει στο Newsbomb ο ήρωας αστυνομικός που έσωσε πολίτη με ΚΑΡΠΑ

«Το άγχος, το στρες και η αδρεναλίνη που ανεβαίνουν εκείνη τη στιγμή σε κινητοποιούν και σου δίνουν την αίσθηση ότι πρέπει να δράσεις άμεσα. Εφάρμοσα το πρωτόκολλο που είχαμε διδαχθεί στις εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών της υπηρεσίας μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να χαθεί μια ζωή, ήθελα να δω τον άνθρωπο αυτό να σηκώνεται ξανά», με αυτά τα λόγια ο αστυνομικός Σάκης Καμπούρης, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε κατά τη διάρκεια διάσωσης ηλικιωμένου.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025, ο αστυνομικός Σάκης Καμπούρης έδωσε μάχη για να κρατήσει στη ζωή έναν άνδρα που κατέρρευσε στη μέση του δρόμου.

Ο άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στο έδαφος, με τον κόσμο να καλεί αμέσως σε βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή, ο αστυνομικός που υπηρετεί προσωρινά στο νησί έσπευσε στο σημείο και χωρίς δεύτερη σκέψη ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), προσπαθώντας αδιάκοπα. Στο πλευρό του βρέθηκε τυχαία ένας γιατρός, ο οποίος περνούσε από το σημείο και συνέδραμε την προσπάθεια.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο ωστόσο ο αστυνομικός συνέχισε ακατάπαυστα να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο άνδρα μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και να παραλάβει τον άνδρα.

Η υπεράνθρωπη προσπάθεια απέδωσε καρπούς: Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο ασθενής, οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Σάκης Καμπούρης αστυνομικός περιέγραψε τα δραματικά λεπτά: «Το Σάββατο το απόγευμα λάβαμε σήμα ότι κάποιος πολίτης κάλεσε στο κέντρο υπηρεσίας και είπε ότι υπάρχει ένα πεσμένο άτομο στο έδαφος μπροστά στην πόρτα του αυτοκινήτου του. Έφτασα σε ένα λεπτό με το δίκυκλο και βρήκα τον άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του. Ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ και με βοήθησε ένας διερχόμενος γιατρός μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Όταν παραδόθηκε στο νοσοκομείο, ενημερωθήκαμε ότι ο άνθρωπος είχε επανέλθει».