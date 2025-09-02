«Ήθελα να τον δω να σηκώνεται ξανά», λέει στο Newsbomb ο ήρωας αστυνομικός που έσωσε πολίτη με ΚΑΡΠΑ

Ο ήρωας αστυνομικός που έσωσε τη ζωή ενός πολίτη στην Σαντορίνη μίλησε στο Newsbomb για τα λεπτά της διάσωσης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Ήθελα να τον δω να σηκώνεται ξανά», λέει στο Newsbomb ο ήρωας αστυνομικός που έσωσε πολίτη με ΚΑΡΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το άγχος, το στρες και η αδρεναλίνη που ανεβαίνουν εκείνη τη στιγμή σε κινητοποιούν και σου δίνουν την αίσθηση ότι πρέπει να δράσεις άμεσα. Εφάρμοσα το πρωτόκολλο που είχαμε διδαχθεί στις εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών της υπηρεσίας μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να χαθεί μια ζωή, ήθελα να δω τον άνθρωπο αυτό να σηκώνεται ξανά», με αυτά τα λόγια ο αστυνομικός Σάκης Καμπούρης, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε κατά τη διάρκεια διάσωσης ηλικιωμένου.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025, ο αστυνομικός Σάκης Καμπούρης έδωσε μάχη για να κρατήσει στη ζωή έναν άνδρα που κατέρρευσε στη μέση του δρόμου.

Ο άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στο έδαφος, με τον κόσμο να καλεί αμέσως σε βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή, ο αστυνομικός που υπηρετεί προσωρινά στο νησί έσπευσε στο σημείο και χωρίς δεύτερη σκέψη ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), προσπαθώντας αδιάκοπα. Στο πλευρό του βρέθηκε τυχαία ένας γιατρός, ο οποίος περνούσε από το σημείο και συνέδραμε την προσπάθεια.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο ωστόσο ο αστυνομικός συνέχισε ακατάπαυστα να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο άνδρα μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και να παραλάβει τον άνδρα.

Η υπεράνθρωπη προσπάθεια απέδωσε καρπούς: Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο ασθενής, οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Σάκης Καμπούρης αστυνομικός περιέγραψε τα δραματικά λεπτά: «Το Σάββατο το απόγευμα λάβαμε σήμα ότι κάποιος πολίτης κάλεσε στο κέντρο υπηρεσίας και είπε ότι υπάρχει ένα πεσμένο άτομο στο έδαφος μπροστά στην πόρτα του αυτοκινήτου του. Έφτασα σε ένα λεπτό με το δίκυκλο και βρήκα τον άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του. Ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ και με βοήθησε ένας διερχόμενος γιατρός μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Όταν παραδόθηκε στο νοσοκομείο, ενημερωθήκαμε ότι ο άνθρωπος είχε επανέλθει».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Η 45χρονη αποκαλύπτει γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Σόρκιν και Αβντίγια το έστειλαν στους «16»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Αυτό ήταν το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι από το 1960

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν για ώρες στο μετρό του Λονδίνου - Περπάτησαν στις ράγες - Δείτε βίντεο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

«my1521»: Σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

17:32LIFESTYLE

Ζεντάγια: Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα 29α γενέθλιά της

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δικαστικό «μπλόκο» κατά Τραμπ: Απαγόρευση στην ανάπτυξη εθνοφρουρών στην Καλιφόρνια

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι είπε ο Σπανούλης για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στον «τελικό» με Ισπανία

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ένταλμα σύλληψης κατά Άσαντ εξέδωσε η Γαλλία - Κατηγορούμενος για θανάτους Γάλλων δημοσιογράφων

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

17:16ΕΘΝΙΚΑ

Οι Ρώσοι 60 χιλιόμετρα έξω από την Πόλη: Σαν σήμερα η Συνθήκη της Ανδριανούπολης και η σημασία της για την Επανάσταση

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβίστρια έκλεψε αστακό από εστιατόριο και τον πέταξε στη θάλασσα

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Είναι υστερία» ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη - ΕΕ: Δεν μας εκπροσωπεί ο Φίτσο στην Κίνα

17:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Υπουργείο Αθλητισμού: Χωρίς κόστος η προετοιμασία όλων των εθνικών ομάδων στα ΕΑΚ

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Βρούτσης: Οι Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων θα προετοιμάζονται χωρίς κόστος στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις δύο 24χρονων για βίαιη οπαδική επίθεση και απόπειρα ληστείας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σύλληψη άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Κιμ έφτασε στο Πεκίνο με το υπερπολυτελές τρένο - «φρούριο»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη με την Porsche που προκάλεσε τροχαίο

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025: Αποβλήθηκαν Βόσνιοι οπαδοί που επιχείρησαν να κλέψουν ελληνική σημαία

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση «μαμούθ» εγκληματικής οργάνωσης σε Χανιά και Ρέθυμνο – Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δικηγόρο

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Καταρρέει» ο αριθμός των μαθητών στα ελληνικά σχολεία - Το 5% σε αναστολή λειτουργίας

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν για ώρες στο μετρό του Λονδίνου - Περπάτησαν στις ράγες - Δείτε βίντεο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ