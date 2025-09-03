Κίνηση στους δρόμους: Χάος σε Κηφισό, Μεσογείων, κέντρο Αθήνας και λιμάνι Πειραιά

Στο κόκκινο είναι πολλοί δρόμοι της Αττικής λόγω της αυξημένης κίνησης, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην παραλιακή στο ύψος της μαρίνας Φλοίσβου.

Την ίδια ώρα, σε Συγγρού, Αρδηττού και Καλλιρόης παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σπύρου Μερκούρη αλλά και στη Μιχαλακοπούλου.

Στο κόκκινο είναι επίσης η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αλεξάνδρας και το μεγαλύτερο μέρος της λεωφόρου Μεσογείων.

Ιδιαίτερη κίνηση υπάρχει και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Αναφορικά με την Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.