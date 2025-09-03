Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό - Μεγάλες καθυστερήσεις

Σύγκρουση τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αττική Οδό, λίγο μετά την έξοδο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, στο σημείο καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, από την Ανθούσα έως την Κάντζα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στην περιοχή.