Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό - Μεγάλες καθυστερήσεις
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σύγκρουση τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αττική Οδό, λίγο μετά την έξοδο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, στο σημείο καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, από την Ανθούσα έως την Κάντζα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στην περιοχή.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:37 ∙ WHAT THE FACT
Αίγυπτος: Υποβρύχια ερείπια ενός από τα 7 θαύματα του κόσμου, χαμένο για 1600 χρόνια
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Tesla Model Y Performance στην Ελλάδα – Τιμές και εκδόσεις
08:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ