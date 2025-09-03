Φωτιά τώρα στο Μενίδι - Καίγεται αποθηκευτικός χώρος

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 18 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής.

