Φωτιά τώρα στο Μενίδι - Καίγεται αποθηκευτικός χώρος
Συναγερμός για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Μενίδι
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) σε αποθηκευτικό χώρο στο δήμο Αχαρνών Αττικής.
Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 18 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
