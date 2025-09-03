Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να «ανατριχιάσει» παίζοντας μοιρολόι με το κλαρίνο του

Ένα «φωτεινό» παράδειγμα Ελληνόπουλου που κατάφερε να μάθει την γλώσσα της μουσικής και της ψυχής με μεράκι και κόπο, χάρη στην αγάπη του για την Ελλάδα. Ο λόγος για τον Ελληνοσουηδό Γιούνας Γκάρτζιος που έκανε τους χρήστες του Διαδικτύου να δακρύσουν, παίζοντας με το κλαρίνο του ένα ηπειρώτικο μοιρολόι στην μνήμη του πατέρα του.

Το βίντεο με το ρεσιτάλ του νεαρού μουσικού έφερε στην δημοσιότητα ο διακεκριμένος κλαρινίστας και μέντοράς του, Μιχάλης Αχαλινωτόπουλος. Πρόκειται για στιγμιότυπο από την ημέρα που ο νεαρός μουσικός πήρε το πτυχίο του στο Πανεπιστήμιο και τίμησε την μνήμη του αποθανόντος πατέρα του παίζοντας ένα μοιρολόι.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Αχαλινωτόπουλου

«O Γιούνας Γκάρτζιος είναι μισός Σουηδός και μισός Ηπειρώτης. Το Σουηδικό όνομα Γιούνας από την πλευρά της μητέρας του και φυσικά το Γκάρτζιος Ηπειρώτικο από την πλευρά του πατέρα του.



13 χρονών όταν ήταν μου τον έφερε ο μακαρίτης ο πατέρας του ο Λευτέρης και έγινε μαθητής μου περιοδικά όταν βρίσκαμε χρόνο ( γιατί κατοικεί στη Σουηδία) και αργότερα επειδή το προσπάθησε και δούλεψε για αυτό πέρασε και στο πανεπιστήμιο και έγινε φοιτητής μου στην ειδίκευση του κλαρίνου στο ΠΑΜΑΚ.



Φωτεινό παράδειγμα Ελληνόπουλου που την γλώσσα την ελληνική αλλά και της μουσικής και της ψυχής την έμαθε με πολύ κόπο και μεράκι επειδή το ήθελε πολύ και γιατί αγαπούσε την πατρίδα. Επιλογή και ανοιχτότητα όχι ληξιαρχικές πράξεις ή αιματολογικές συγγένειες...



Εδώ στο βίντεο στο ρεσιτάλ του που πήρε το πτυχίο του στο Πανεπιστήμιο παίζει ένα μοιρολόι στη μνήμη του αγαπημένου του πατέρα...



Η ύψιστη στιγμή γιατί όλα αυτά τα μαθαίνουμε για γιατρειά και θεραπεία πρώτα δική μας και για τους αγαπημένους μας και όχι για τις περγαμηνές και για το φαίνεσθαι, είναι η ζωή μας και η αναπνοή μας αυτά τα πράγματα...»

