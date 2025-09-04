Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα: Φέτος η 5η χειρότερη χρονιά από το 2006 - Στάχτη 473.930 στρέμματα

Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται έως μία από τις πιο καταστροφικές αντιπυρικές περιόδους της τελευταίας 20ετίας, καθώς άφησε πίσω του, χιλιάδες στρέμματα καμένης γης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανέλυσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, από την αρχή του έτους έως και τα τέλη Αυγούστου κάηκαν συνολικά 473.930 στρέμματα, γεγονός που κατατάσσει το 2025 στην πέμπτη χειρότερη χρονιά από το 2006, σε επίπεδο δασικών πυρκαγιών.

Οι οκτώ μεγαλύτερες πυρκαγιές του 2025

Οι οκτώ μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες σημάδεψαν το φετινό καλοκαίρι. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν:

Άρτα

Αχαΐα

Ζάκυνθος

Κύθηρα

Φενεός - Κορινθία

Κερατέα - Αττική

Χίος (με δύο ξεχωριστά μεγάλα περιστατικά)

Στις εν λόγω περιοχές, η συνολικά καμένη γη ανήλθε περίπου σε 260.000 στρέμματα, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής καμένης έκτασης του έτους. Ενδεικτικό της σοβαρότητας των πυρκαγιών είναι η καμένη έκταση στο νησί της Χίου που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής έκτασης του νησιού, αλλά και η εκτεταμένη καταστροφή σε τμήματα παρθένου δάσους στον Φενεό Κορινθίας.