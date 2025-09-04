Μύκονος: Βελτιωμένη η κατάσταση του δισεκατομμυριούχου Τom Greenwood έπειτα από τροχαίο με γουρούνα

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση του δισεκατομμυριούχου CEO της εταιρίας Volt, Tom Greenwood, ο οποίος είχε ατύχημα με γουρούνα στη Μύκονο την Τετάρτη, 20 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live TV, ο Greenwood, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση.

Πώς έγινε το ατύχημα

Ο 50χρονος Tom Greenwood τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Τετάρτης, 20 Αυγούστου, καθώς οδηγούσε γουρούνα σε δρόμο της Άνω Μεράς. Ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου και προσέκρουσε σε τοίχο, με συνέπεια να υποστεί πολλαπλά κατάγματα από την μέση και κάτω. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου υπέστη και έμφραγμα. Οι γιατροί της ιδιωτικής ασφάλισής του, οι οποίοι έφτασαν στο νησί με ελικόπτερο, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.

Τελικά, το ΕΚΑΒ ανέλαβε και πραγματοποίησε με ασφάλεια την μεταφορά του στην Αθήνα.

Δείτε βίντεο από το Mykonos Live TV από το σημείο που έγινε το ατύχημα: