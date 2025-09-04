Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

Στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου μεταφέρθηκαν σήμερα το μεσημέρι δυο μικρά παιδιά, κάτω των 5 ετών, σε σοβαρή κατάσταση και σχεδόν λιπόθυμα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στους γιατρούς όχι μόνο τη Παιδιατρικής αλλά και των άλλων ειδικοτήτων, που έπεσαν πάνω τους για να τα συνεφέρουν.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι γονείς τους μιλώντας με τους γιατρούς, τα δυο μικρά παιδιά που είναι Ρομά και μένουν στην γνωστή περιοχή Πανόραμα Διδυμοτείχου, έπαιζαν σε χωράφι που βρίσκονται κοντά στο σπίτι το οποίο μένουν και ξαφνικά ένοιωσαν αδιαθεσία γι’ αυτό και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Όπως μάλιστα είπαν, πιθανόν να κατανάλωσαν κάποιο φυτοφάρμακο από κουτί που ήταν πεταμένο εκεί.

Οι γιατροί ζήτησαν από τον πατέρα του ενός παιδιού να πάει στην περιοχή και να φέρει το κουτί, προκειμένου να διαπιστωθεί από που προήλθε η δηλητηρίαση και φυσικά να γίνει καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης. Ωστόσο, ο άνδρας δεν εμφανίστηκε πίσω στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Οι γιατροί έδωσαν φυσικά προτεραιότητα την περίθαλψη των δυο μικρών παιδιών για να μην υπάρξει κίνδυνος για την ζωή τους και ήδη νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική και η κατάσταση της υγείας τους βελτιώθηκε και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Ήδη πάντως ενημερώθηκε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Αστυνομικό Τμήμα που επιλήφθηκε της… περίεργης αυτής υπόθεσης, αφού ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί από τι προήλθε η σοβαρή δηλητηρίαση των δυο μικρών παιδιών. Αν δηλαδή πρόκειται για φυτοφάρμακο ή κάτι άλλο που να δημιουργεί αυτόματα ευθύνες για τους γονείς.

Οι αστυνομικοί αναμένουν επίσης απόφαση του Εισαγγελέα, αν θα ασκηθεί δίωξη για παραμέληση στους γονείς τους.

