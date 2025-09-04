Μελίσσια: Όχημα έπεσε σε δέντρο - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Σοβαρή κυκλοφοριακή δυσχέρεια καταγράφεται το πρωί της Πέμπτης στη Λεωφόρο Πηγής, στο ύψος της οδού Τροίας, στην περιοχή των Μελισσίων, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα και να προκληθούν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς και συνεργεία για την απομάκρυνση του οχήματος.

Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και σχηματίζονται ουρές αυτοκινήτων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν υπομονή και, όπου είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Για την ώρα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τραυματισμούς, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.