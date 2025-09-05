Τραγωδία στο φαράγγι του Βίκου - Νεκρή τουρίστρια που έπεσε από 300 μέτρα ύψος

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για την 65χρονη Ολλανδή τουρίστρια που αγνοούνταν από το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ζαγόρι. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε χαράδρα βάθους περίπου 300 μέτρων, κάτω από το σημείο Μπελόη στο φαράγγι του Βίκου.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025) drones της Πυροσβεστικής «σάρωναν» την περιοχή, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσβατη και γεμάτη από βραχώδεις σχηματισμούς, μέχρι που εντόπισαν τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στο 112 από τον σύζυγό της, ο οποίος ανησύχησε όταν την έχασε από το οπτικό του πεδίο. Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή με το τροχόσπιτό του και χθες είχε επισκεφθεί τη Μπελόη για να απολαύσει τη θέα. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η 65χρονη απομακρύνθηκε για λίγο προκειμένου να φωτογραφίσει το τοπίο και μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν τα ίχνη της.

Στη χαράδρα πρόκειται τώρα να κατέβουν δυνάμεις της 5ης ΕΜΑΚ, ώστε να προχωρήσουν στην ανάσυρση της σορού.