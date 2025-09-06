Γεράσιμος Ραυτόπουλος (1900-1918): Ο άγνωστος, μικρός ήρωας, των Βαλκανικών Πολέμων

Τα απίστευτα κατορθώματα του Γεράσιμου Ραυτόπουλου που πολέμησε το 1912-13, ανδραγάθησε επανειλημμένα και έγινε υπαξιωματικός σε ηλικία 13 ετών!

Μάνος Κουμέλης

Ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος, στον οποίο παρέχεται ιατρική περίθαλψη μετά την απόδρασή του

Ένας παιδί μόλις 12 ετών, από την Κεφαλλονιά, ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος εντάχθηκε στον Ελληνικό Στρατό κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και πέτυχε αδιανόητα πράγματα για την ηλικία του, προκαλώντας τον θαυμασμό των συμπολεμιστών του. Παράλληλα, σε ηλικία μόλις 13 ετών έγινε Λοχίας. Ίσως είναι ο νεότερος υπαξιωματικός που είχε ποτέ στις τάξεις του ο Ελληνικός Στρατός.

Όταν κηρύχθηκε η επιστράτευση, το φθινόπωρο του 1912, χιλιάδες άνδρες κατευθύνθηκαν σιδηροδρομικώς προς τη Λάρισα. Ανάμεσά τους, υπήρχε και ένα 12χρονο παιδί, ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος που είχε ταξιδέψει από την Πύλο και είχε φτάσει στον Πειραιά. Όπως ήταν φυσικό, το νεαρό αγόρι δεν έγινε δεκτό από τις αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές. «Ο πόλεμος είναι μόνο για άντρες» του είπαν.

Γεράσιμος Ραυτόπουλος

Ο μικρός Γεράσιμος όμως, κατάφερε, χωρίς να γίνει αντιληπτός, λόγω του μικρού του αναστήματος (1,40-1,50) να επιβιβαστεί σε ένα τρένο με προορισμό τη Λάρισα και να μεταβεί στο 18ο Σύνταγμα Πεζικού της ΙV Μεραρχίας. Ο Διοικητής του Συντάγματος τον δέχτηκε επιφυλακτικά και του ανέθεσε βοηθητικές υπηρεσίες, όπως τη μεταφορά επιστολών, το γράψιμο διαταγών κ.ά. Ο Γεράσιμος όμως είχε τελείως διαφορετικές επιθυμίες.

Γεράσιμος Ραυτόπουλος

Ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος, αριστερά, στο μέτωπο

Η ιστορία του μικρού ήρωα των Βαλκανικών Πολέμων

Ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1900 στα Μεσοβούνια της Κεφαλονιάς (σύμφωνα με άλλη εκδοχή στο Φισκάρδο) και ήταν απόγονος του Αλέξανδρου Ραυτόπουλου, συμπολεμιστή του Κολοκοτρώνη.

Ο Αλέξανδρος Ραυτόπουλος, Κεφαλονίτης πλοίαρχος ήταν αυτός που μετέφερε τον Κολοκοτρώνη από τη Μάνη στη Ζάκυνθο, μετά τον διωγμό των κλεφτών του Μοριά το 1806 από τους Τούρκους. Συνεργάστηκε επίσης με τον «Γέρο του Μοριά» σε ναυτικές επιχειρήσεις κατά τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο, ενώ μαζί έκαναν επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας, της Θράκης και της Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους θρυλικούς κλέφτες του Ολύμπου Σταθά, Νικοτσάρα και Βλαχάβα. Επίσης, ο πατέρας του Γεράσιμου είχε λάβει μέρος ως εθελοντής στον Πόλεμο του 1897.

Γεράσιμος Ραυτόπουλος

Ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος

Το μικρό αγόρι, γνωρίζοντας την ηρωική δράση των προγόνων του και την καταγωγή του από οικογένεια ηρώων αποφάσισε να ενταχθεί στον Ελληνικό Στρατό. Σύντομα αναδείχτηκε στον μικρό ήρωα των Βαλκανικών Πολέμων, ο οποίος όχι μόνο παρασημοφορήθηκε, αλλά και, σε ηλικία μόλις 13 ετών, έγινε, πιθανότατα, ο νεότερος Έλληνας υπαξιωματικός στην Ιστορία. Ο Ραυτόπουλος το 1912 εργαζόταν στο σπίτι ενός πλούσιου στην Πύλο, ενώ η μητέρα του δούλευε στον Πειραιά και ο πατέρας του στην Ύδρα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι είπε στον "εργοδότη" του τι θα κάνει και του ζήτησε να του δώσει τα δεδουλευμένα για να πάει στον Πειραιά!

Ο Γεράσιμος σύντομα ανέλαβε πολεμική δράση στη Θεσσαλία. Διακρίθηκε στη μάχη του Σαρανταπόρου, έπειτα από την οποία έλαβε, ως επιβράβευση, ένα όπλο Mannlicher- Schonauer.

Η μάχη του Σαρανταπόρου

Η μάχη του Σαρανταπόρου

Αργότερα, στη μάχη του Κιλκίς- Λαχανά, διέσωσε έναν τραυματία εύζωνο, γεγονός που οδήγησε στην προαγωγή του σε δεκανέα. Όταν κάποια στιγμή αιχμαλωτίστηκε από πέντε Βουλγάρους, χρησιμοποίησε το όπλο του, προκειμένου να σκοτώσει τους τρεις από αυτούς και να τρέψει σε φυγή τους άλλους δύο. Και εδώ υπάρχει μία άλλη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία ο Γεράσιμος, αφού απελευθερώθηκε από τους Βούλγαρους διέσωσε τον εύζωνο που ήταν τραυματίας, μεταφέροντάς τον στους ώμους του. Επίσης, πήρε μέρος στην έφοδο στο Ύψωμα 1970, δείχνοντας απαράμιλλο ηρωισμό. Αμέσως μετά προήχθη σε λοχία.

Μάχη Κιλκίς-Λαχανά

Η Μάχη Κιλκίς-Λαχανά

Η ανακάλυψη της απίστευτης ιστορίας του Γεράσιμου Ραυτόπουλου και η ανάδειξη του μικρού ήρωα οφείλονται στον δάσκαλο και συγγραφέα Δημήτρη Ντάλλα, σύμφωνα με τον οποίο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας παρασημοφόρησης του μικρού Γεράσιμου, η ίδια η βασίλισσα Όλγα υποκλίθηκε μπροστά στη μητέρα του. Ωστόσο, ο 13χρονος πολεμιστής δεν είχε καταφέρει να παρευρεθεί στην τελετή.

Να σημειώσουμε, ότι η Πολιτεία είχε εκδηλώσει την πρόθεση να αναλάβει τη μόρφωση του Γεράσιμου, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε λόγω του πολύ πρόωρου θανάτου του.

Σε πολλά άρθρα στο ίντερνετ, δεν αναφέρεται τι απέγινε ο Γεράσιμος Ραυτόπουλος. Όμως, έγγραφα που διαθέτει ο Δημήτρης Ντάλλας, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής Γιώργος Χούπης, στο περιοδικό «Στρατιωτική Ιστορία», τεύχος 310, μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια, την ημερομηνία, αλλά και τον τόπο θανάτου του. Ο νεαρός ήρωας αρρώστησε βαριά (έπαθε βρογχοπνευμονία) και άφησε την τελευταία του πνοή στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στις 18 Αυγούστου 1918.

Γεράσιμος Ραυτόπουλος

