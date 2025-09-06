Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σύνταγμα για τα Τέμπη έπειτα από σχετικό κάλεσμα της προέδρου του συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Με κεντρικό σύνθημα « Δικαιοσύνη » πλήθος κόσμου ξεκίνησε να συγκεντρώνεται από τις 19:00 στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη.

Η κ. Καρυστιανού σε δήλωσή της στα μέσα ενημέρωσης πριν την έναρξη των ομιλιών τόνισε ότι συγκεντρώθηκαν σήμερα «σε πλατείες παντού σε όλο τον κόσμο για να φωνάξουμε ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται για πάντα ότι δεν μπορούν να παίζουνε με το μυαλό με την ψυχή μας, με τη μνήμη των παιδιών μας». Όπως είπε «η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται σε κάθε έγκλημα, σε κάθε άνθρωπο που έχει αδικηθεί. Αυτός είναι ο προορισμός της. Γι' αυτό δημιουργήθηκε».

«Μαζευτήκαμε λοιπόν σήμερα εδώ μια εβδομάδα μετά την αδιανόητη και παράνομη κίνηση του ανακριτή να κλείσει μια δικογραφία 2,5 ετών χωρίς να έχουμε τις βασικές απαντήσεις και κυρίως τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά μας. Για εμάς που θα πρέπει να υπομείνουμε το υπόλοιπο της ζωής μας σε αυτό τον πόνο το λιγότερο είναι να ξέρουμε τι έχει συμβεί», σημείωσε.

Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ενώ τηρήθηκαν 57 δευτερόλεπτα σιγής για τη μνήμη των θυμάτων κι ακολούθησε και προσκλητήριο νεκρών.

Στην ομιλία της η κ. Καρυστιανού ευχαρίστησε «από καρδιάς» τους συγκεντρωμένους που όπως είπε «μαζευτήκατε μαζί μας για να γίνουμε πάλι μια αγκαλιά, μια φωνή, για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και για να μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει».

«Καταλαβαίνετε ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν αφορά μόνο 56 οικογένειες. Αφορά όμως όλη την κοινωνία γιατί ο καθένας από εμάς που είμαστε στις πλατείες και στους δρόμους σήμερα θα μπορούσε να είναι επιβάτης σε εκείνο το μοιραίο δρομολόγιο. Το δικαίωμα για ασφαλή μετακίνηση με κάθε δημόσιο μέσο είναι υποχρέωση του κράτους και έχει πληρωθεί με τους φόρους μας. Το ίδιο ισχύει και για το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη που ζει σε δημοκρατική χώρα να βιώνει αληθινή δικαιοσύνη. Να είναι σίγουρος ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, χωρίς ξεπλύματα ευθυνών για πολιτικούς που μέσα από την ασυλία θα ξεφεύγουν και θα συνεχίσουν τα εγκλήματα εναντίον όλων μας. Βγήκαμε λοιπόν στους δρόμους για να πούμε ότι η ασυλία και το ακαταδίωκτο είναι αντίθετα με την πραγματική δημοκρατία και μη συμβατά με τα θέλω της κοινωνίας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη της ομιλίας της η κ. Καρυστιανού.

Λίγα λεπτά αφού ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος όταν ομάδα ατόμων έριξε βόμβες μολότοφ με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις σε όλη την χώρα.

