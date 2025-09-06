Σύνταγμα: Ένταση με κουκουλοφόρους στη συγκέντρωση για τα Τέμπη - Τους απώθησε ο κόσμος

Στιγμές έντασης προκλήθηκαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα όταν κουκουλοφόροι εμφανίστηκαν και πέταξαν βόμβες μολότοφ και καπνογόνα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.

Η ένταση υποχώρησε καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος τους απώθησε με αποτέλεσμα να μην προκληθούν περαιτέρω επεισόδια.

Δείτε το βίντεο:

Οι κουκουλοφόροι χάθηκαν στα στενά προς το Μοναστηράκι.

Διαβάστε επίσης