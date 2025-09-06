Χερσόνησος: Άγιο είχε ο οδηγός μπετονιέρας που ανετράπη λίγο πριν τον γκρεμό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στη Χερσόνησο, στο τμήμα του νέου δρόμου που συνδέει τον ΒΟΑΚ με τον δρόμο του Καστελίου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν μπετονιέρα εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και ακινητοποιήθηκε πάνω στις προστατευτικές μπάρες με τον οδηγό να εγκλωβίζεται στην καμπίνα του βαρύ οχήματος, κυρίως στα πόδια.

Κατά τη διάρκεια της ανατροπής ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά στον κινητήρα η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από πολίτη που έσπευσε να βοηθήσει.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού του 44χρονου άνδρα.

Πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η μπετονιέρα ανετράπη μια ανάσα από τον γκρεμό, με τις προστατευτικές μπάρες να συγκρατούν το βαρύ όχημα. Ο οδηγός στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός και είναι καλά στην υγεία του, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης