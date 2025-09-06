Σοκαριστικά ευρήματα σε λαθραία καπνικά προϊόντα - Τι έδειξαν οι αναλύσεις

Περιττώματα ζώων, νύχια και μούχλα «έδειξαν» οι αναλύσεις που διενεργούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους να εμπεριέχονται στα λαθραία καπνικά προϊόντα, τα οποία διακινούνται στην αγορά.

Την παραπάνω αποκάλυψη έκανε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας σε εκδήλωση της εταιρείας «Παπαστράτος» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , Γιώργου Κώτσηρα.

«Το παράνομο τσιγάρο, πέρα από την απώλεια εσόδων, είναι πολλαπλασίως καταστροφικό για τη δημόσια υγεία. Αυτά που βρήκαμε από τις αναλύσεις είναι σοκαριστικά. Περιττώματα ποντικών, νύχια, μούχλα. Αυτά τα προϊόντα είναι πραγματική καταστροφή. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσοι επιδιώκουν ή σκέφτονται να αποκτήσουν παράνομα τσιγάρα χρηματοδοτούν οργανωμένα δίκτυα εγκληματικότητας σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο κ.Πιτσιλής.

Υπογράμμισε πως η κρίση ήταν αυτή που έστρεψε αρκετούς καπνιστές στα παράνομα προϊόντα καπνού «όμως πλέον τα πράγματα δείχνουν πως έχουν αλλάξει. Καταγράφεται πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης των παράνομων καπνικών στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» και συμπλήρωσε πως η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τη μάχη των ελέγχων με πιο ισχυρά όπλα.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.Κώτσηρας από την πλευρά του, μιλώντας στην ίδια ενότητα με θέμα «Παράνομο Εμπόριο καπνικών - Επιπτώσεις και προκλήσεις» πρόσθεσε πως το θέμα της φοροδιαφυγής αποτελεί «κεντρική πολιτική στόχευση και η αντιμετώπιση της γίνεται πράξη με πολλούς τρόπους».

Τόνισε, δε, πως τα 2 δις ευρώ που εισέπραξε πέρσι η κυβέρνηση θα επιστραφούν φέτος στην κοινωνία και πως στη Βουλή ψηφίστηκε ο νέος τελωνειακός κώδικας «ο οποίος αλλάζει μετά από 30 χρόνια δίνοντας περισσότερα εργαλεία ψηφιοποίησης, ελεγκτικών μηχανισμών, διασύνδεσης των ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρότερες ποινές σε ότι έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο».

Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας «Παπαστράτος», Ιάκωβος Καργαρώτος, υπογράμμισε πως «η μείωση του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα το 2024 ήταν σημαντική και από το 24% μειώθηκε στο 17% κόντρα στην πανευρωπαϊκή τάση που είναι αυξητική. Περισσότερα από 14 δις ευρώ χάνονται πανευρωπαϊκά, στην Ελλάδα οι απώλειες μειώθηκαν».

«Σίγουρα η συνταγή επιτυχίας δεν είναι μονοδιάστατη. Βοηθούν η συνεργασία, η αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και το θέμα της φορολογίας. Να θυμίσω ότι το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα μέχρι το 2010 ήταν περίπου 3%, με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρου ανέβηκε στο 20% και προσπαθούμε πλέον, με τις αρχές, να μειωθεί. Η σταθερότητα της φορολογίας είναι βασικός παράγοντας», είπε ο κ.Καργαρώτος. Τέλος, έγινε αναφορά στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε η εταιρεία «Παπαστράτος» με το υπουργείο Υγείας για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

