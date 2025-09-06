Κέρκυρα: Νέα καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά του 59χρονου γιατρού

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στην Κέρκυρα με την υπόθεση 59χρονου γιατρού και την απαγγελία κατηγορίας εναντίον του περί βιασμού μιας 18χρονης κοπέλας.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, μια ακόμη γυναίκα πήγε την Παρασκευή (5/9) στο Αστυνομικό Τμήμα και συγκεκριμένα στην Ασφάλεια, και έδωσε κατάθεση που αφορά προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 35χρονη γυναίκα, πήρε θάρρος από την καταγγελία της 18χρονης και κατέθεσε στην Ασφάλεια ότι το περιστατικό έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πλέον η νέα αυτή καταγγελία θα μεταβιβαστεί στην Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ υπενθυμίσουμε ότι χτες ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

