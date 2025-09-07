Φωτιά τώρα στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι στην Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Κυριακής (7/09)

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

