Θεσσαλονίκη: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Πλαγιάρι
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (7/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
