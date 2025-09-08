Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
ΑΛΙΜΟΣ Α
Ελ. Βενιζέλου και Μιχαλακοπούλου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΜΕΝΙΔΙ
Εθνικής Αντιστάσεως & Αναπαύσεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΑ, EKTAKTH
ΒΟΥΛΑ
Ρόδου και Ιωαννίνων
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος