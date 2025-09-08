Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, EKTAKTH
    ΑΛΙΜΟΣ Α
    Ελ. Βενιζέλου και Μιχαλακοπούλου
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
    ΜΕΝΙΔΙ
    Εθνικής Αντιστάσεως & Αναπαύσεως
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΑ, EKTAKTH
    ΒΟΥΛΑ
    Ρόδου και Ιωαννίνων

