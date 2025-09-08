Σκόπελος: Σοβαρός τραυματισμός 50χρονου επιβάτη ιστιοφόρου - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό του

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λιμνοναρίου στην Σκόπελο, όταν 50χρονος Ρουμάνος επιβάτης ιστιοφόρου τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του χέρι, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το ένα του δάχτυλο.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου ενημερώθηκε άμεσα, ενώ το σκάφος κατευθύνθηκε στο λιμάνι του Αγνώντα. Εκεί τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου για τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στον Βόλο. Με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι της πόλης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Το Α' Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου του Λιμεναρχείου Σκιάθου έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

