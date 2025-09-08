Κίνηση τώρα: «Κομφούζιο» σε Κηφισίας και κέντρο - Καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας (Β. Σοφίας, Β. Κωνσταντίνου, Β. Αμαλίας, Αρδηττού, Σταδίου), στη Λ. Συγγρού (άνοδος) και στην Π. Τσαλδάρη.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις έως και 20' παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

