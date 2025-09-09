Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Βελεστίνο - Ήχησε το 112
Το μήνυμα του 112 κάνει λόγο για πυκνούς και επικίνδυνους καπνούς
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση, στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου Μαγνησίας.
Λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς μήνυμα του 112 καλεί κατοίκους, επισκέπτες και εργαζόμενους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα καθώς οι καπνοί είναι επικίνδυνοι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
