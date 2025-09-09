Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Βελεστίνο - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση, στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου Μαγνησίας.

Λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς μήνυμα του 112 καλεί κατοίκους, επισκέπτες και εργαζόμενους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα καθώς οι καπνοί είναι επικίνδυνοι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.