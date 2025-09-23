«Ανοιχτά Ζυθοποιεία»: Η μεγάλη γιορτή μπύρας επιστρέφει για ένα Σαββατοκύριακο, εσείς θα λείπετε;

Πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί τι κρύβεται πίσω από το ποτήρι μπύρας που απολαμβάνουμε με την παρέα μας; Από πού ξεκινάει το ταξίδι της; Ποιοι άνθρωποι δουλεύουν αθόρυβα για να φτάσει στα χέρια μας αυτό το δροσιστικό και γεμάτο χαρακτήρα ποτό;

Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025 θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις (και όχι μόνο). Και αυτό γιατί τότε επιστρέφει η μεγάλη γιορτή της μπύρας, τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», από την Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών, και όλοι μπορούμε να γίνουμε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας.

Η γιορτή που έγινε θεσμός

Για εμάς, η μπύρα δεν είναι απλώς ένα δροσιστικό ποτό. Είναι ιστορία, παράδοση, δημιουργία και, πάνω από όλα, άνθρωποι που βάζουν ψυχή σε κάθε σταγόνα. Και όταν έχουμε την ευκαιρία μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να «ταξιδέψουμε» μαζί της από την παραγωγή μέχρι το ποτήρι που σηκώνουμε στην υγειά της παρέας μας, τότε είναι δύσκολο να πούμε όχι!

Αυτό ακριβώς προσφέρουν τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025», η ξεχωριστή πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών που επιστρέφει φέτος για να μας χαρίσει ξανά μια γιορτή γεμάτη γεύσεις, αρώματα και εμπειρίες. Η δράση έχει ξεκινήσει από το 2018, με κάθε χρονιά να συγκεντρώνει όλο και περισσότερους επισκέπτες, μετατρέποντας τη μεγάλη γιορτή του ελληνικού ζύθου σε «θεσμό».

Έναν θεσμό που δίνει την ευκαιρία σε κάθε παρευρισκόμενο να απολαύσει μία ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει ξεναγήσεις, γνωριμία με την παραγωγική διαδικασία, γευστικές δοκιμές, αλλά και γνωριμία με τους ζυθοποιούς.

Ανακαλύπτοντας τα «μυστικά» της μπύρας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025», κάθε ζυθοποιείο θα μυήσει το κοινό του στα μυστικά της μπύρας και των ιδιαίτερων τρόπων παραγωγής της. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το ζυθοποιείο που θα επισκεφθούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στους χώρους ζυθοποίησης και εμφιάλωσης, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την παραγωγή και να δοκιμάσουμε διαφορετικούς τύπους μπύρας, μαθαίνοντας παράλληλα πώς να τους συνδυάζουμε με φαγητό.

Η είσοδος και η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις των ζυθοποιείων είναι δωρεάν, ενώ για ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες απαιτείται προεγγραφή ή/και τηρείται σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025» είναι πολλά περισσότερα από μια γιορτή μπύρας. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων, ανθρώπων και ιστορίας. Ένα Σαββατοκύριακο όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε τα μυστικά της μπύρας. Πρότασή μας: Μην το χάσετε!

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ώρες λειτουργίας του κάθε ζυθοποιείου και τις δράσεις που προσφέρει για τη γνωριμία με τον κόσμο της μπύρας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών.

Τα Ζυθοποιεία-Μέλη που συμμετέχουν το 2025 είναι τα εξής:

Αθηναϊκή Ζυθοποιία AE: Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ : Λάρισα

Ικαριακή Ζυθοποιία: Ικαρία

Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδιανάκης ΑΕ: Ηράκλειο Κρήτης

Κρητική Ζυθοποιία ΑΕ: Χανιά Κρήτης

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο: Τήνος

Μικροζυθοποιία Local streets beer: Βόλος

Μικροζυθοποιία Μυκόνου : Μύκονος

Μικροζυθοποιία Septem OE: Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας

Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ: Ριτσώνας Εύβοιας

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη

Siris Craft Brewery: Σέρρες

Η κατανάλωση μπύρας απαγορεύεται σε ηλικίες κάτω των 18 ετών και υπενθυμίζεται ότι καταναλώνουμε πάντα υπεύθυνα.