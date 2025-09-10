Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 40 και φθάνοντας στη στάση Εστία Ναυτικών, συγκρούστηκε με συρμό του τραμ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και συνεργεία διάσωσης, τα οποία συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 30 ελαφρά τραυματισμένοι, όλοι επιβάτες του λεωφορείου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών.

Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το τροχαίο προκλήθηκε έπειτα από αδιαθεσία του οδηγού του τραμ και συγκρούστηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, 7 τραυματίες διακομίζονται στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ:

«Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».