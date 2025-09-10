Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

Στο σημείο έχει φθάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ 

Newsbomb

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 40 και φθάνοντας στη στάση Εστία Ναυτικών, συγκρούστηκε με συρμό του τραμ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και συνεργεία διάσωσης, τα οποία συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 30 ελαφρά τραυματισμένοι, όλοι επιβάτες του λεωφορείου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών.

Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το τροχαίο προκλήθηκε έπειτα από αδιαθεσία του οδηγού του τραμ και συγκρούστηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, 7 τραυματίες διακομίζονται στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ:

«Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:37ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος - Πρίγκιπας Χάρι: «Συνάντηση κορυφής» στο Clarence House μετά από 1,5 χρόνο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Ανακοίνωση για το τροχαίο με τραμ και λεωφορείο στον Πειραιά

20:29LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στις δύο εγκυμοσύνες της

20:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος για «ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων»: Η προειδοποίηση του Ιταλού προέδρου

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για Chevron-Helleniq Energy: «Είμαστε σημαντικός ενεργειακός παίκτης στη Μεσόγειο»

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δεκάδες κοντέινερ πέφτουν στην θάλασσα από φορτηγό πλοίο στην Καλιφόρνια

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εντυπωσίασε η τρίτη εμφάνιση της Γιουβέντους για τη σεζόν 2025-26

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το ευχαριστώ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους 20 Έλληνες δασοφύλακες που έδωσαν μάχη με τις πυρκαγιές στην Ισπανία

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία απειλεί με αποχώρηση από τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ντρου Μπάριμορ: Έκανε στο σπίτι της δωμάτιο ευεξίας για να αποφορτίζεται από το άγχος

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 118 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης η επιστροφή του Final 4 στην Αθήνα

19:36LIFESTYLE

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Έρχεται η μεγάλη παραγωγή του ALPHA με διπλό επεισόδιο

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πού βρέθηκαν τα ρωσικά drones - Τουλάχιστον 12 μέχρι τώρα

19:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Προς Λεωφόρο το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ

19:19LIFESTYLE

Eurobasket 2025: TikToker εντοπίζει τα «σημάδια» για το κύπελλο - «Είναι γραφτό»

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τι φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου για τις εικόνες - Ξεκινά η επίσημη καταγραφή των κειμηλίων

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος για «ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων»: Η προειδοποίηση του Ιταλού προέδρου

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τι φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ο ηγούμενος της Μονής Μέγα Σπηλαίου για τις εικόνες - Ξεκινά η επίσημη καταγραφή των κειμηλίων

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για Chevron-Helleniq Energy: «Είμαστε σημαντικός ενεργειακός παίκτης στη Μεσόγειο»

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δεκάδες κοντέινερ πέφτουν στην θάλασσα από φορτηγό πλοίο στην Καλιφόρνια

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πού βρέθηκαν τα ρωσικά drones - Τουλάχιστον 12 μέχρι τώρα

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ