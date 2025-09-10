Κρήτη: Μία ηχηρή συγγνώμη μετά το δυστύχημα του 17χρονου - «Συγγνώμη Γιώργο που δεν έκανα το σωστό»

Μια συγκλονιστική δημόσια τοποθέτηση έρχεται στο φως μετά το θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ που στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο. Το μήνυμα, που αναδημοσιεύτηκε από τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, θέτει το ζήτημα της ευθύνης ολόκληρης της κοινωνίας.

