Κρήτη: Μία ηχηρή συγγνώμη μετά το δυστύχημα του 17χρονου - «Συγγνώμη Γιώργο που δεν έκανα το σωστό»
Η κοινωνία τίθεται προ των ευθυνών της για τον θάνατο του 17χρονου
Μια συγκλονιστική δημόσια τοποθέτηση έρχεται στο φως μετά το θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ που στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο. Το μήνυμα, που αναδημοσιεύτηκε από τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, θέτει το ζήτημα της ευθύνης ολόκληρης της κοινωνίας.
