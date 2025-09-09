Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο – Το βίντεο από τη μοιραία πορεία του φορτηγού προκαλεί σοκ
Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Κρήτης από το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Βόρειο Οδικό Άξονα, στοίχιζοντας τη ζωή σε έναν 17χρονο από το Ηράκλειο. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν το φορτηγό που οδηγούσε ανατράπηκε, ενώ ένα οπτικογραφημένο υλικό αποκαλύπτει τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την ανατροπή.
