Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Κρήτης από το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Βόρειο Οδικό Άξονα, στοίχιζοντας τη ζωή σε έναν 17χρονο από το Ηράκλειο. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν το φορτηγό που οδηγούσε ανατράπηκε, ενώ ένα οπτικογραφημένο υλικό αποκαλύπτει τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την ανατροπή.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας