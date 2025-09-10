Ηλεία: Συνελήφθη 15χρονος που προκάλεσε ατύχημα και τράπηκε σε φυγή

Χειροπέδες σε έναν 15χρονο στη Βάρδα Ηλείας πέρασαν αστυνομικοί του τμήματος Βουπρασίας ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο ανήλικος παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα STOP και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και οι δύο οδηγοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ωστόσο, ο 15χρονος μετά το ατύχημα εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγη ώρα αργότερα. Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι στερούνταν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση περί δελτίου ταυτότητας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν όλες τις συνθήκες του περιστατικού.

