Τι ψάχνεις στο Newsbomb; Λάβε μέρος στην έρευνά μας - Η γνώμη σου μετράει!

Είσαι πραγματικά πιστός αναγνώστης της ιστοσελίδας Newsbomb.gr; Ποιες είναι οι αγαπημένες σου ενότητες;

Το Newsbomb δίνει το βήμα στους αφοσιωμένους και καθημερινούς αναγνώστες του. Πες μας την άποψη σου, αξιολογήσε το περιεχόμενο και τις θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας μας και βοήθησέ μας να βελτιώσουμε την αναγνωστική σου εμπειρία.

Λάβε μέρος στην έρευνα της ProRata για το Newsbomb δίνοντας λίγα λεπτά από τον χρόνο σου και γίνε μέλος της ομάδας που ξέρει να ενημερώνει με αμεσότητα και εγκυρότητα για όλα τα θέματα που απασχολούν τους αναγνώστες στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας την επόμενη ημέρα της ενημερωσης.

Μπες στην έρευνα και απάντησε στα ερωτήματα πατώντας εδώ: