Ρέθυμνο: Ιστορική στιγμή στο ελληνικό σκάκι - Ο Νικόλας Θεοδώρου κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή
Ο Νικόλας Θεοδώρου από το Ρέθυμνο κατέγραψε ιστορική νίκη στο σκάκι, επικρατώντας του παγκόσμιου πρωταθλητή
Μια πρωτοφανής επιτυχία για το ελληνικό σκάκι σημειώθηκε στο Ουζμπεκιστάν, καθώς ο γκραν μετρ Νικόλας Θεοδώρου από το Ρέθυμνο επικράτησε του εν ενεργεία παγκόσμιου πρωταθλητή, Gukesh Dommaraju. Η επικράτηση αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για το πνευματικό άθλημα στην Ελλάδα.
