Ρέθυμνο: Ιστορική στιγμή στο ελληνικό σκάκι - Ο Νικόλας Θεοδώρου κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή

Μια πρωτοφανής επιτυχία για το ελληνικό σκάκι σημειώθηκε στο Ουζμπεκιστάν, καθώς ο γκραν μετρ Νικόλας Θεοδώρου από το Ρέθυμνο επικράτησε του εν ενεργεία παγκόσμιου πρωταθλητή, Gukesh Dommaraju. Η επικράτηση αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για το πνευματικό άθλημα στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας