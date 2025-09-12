Κατά κύματα αναχωρούν οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής μπάσκετ

Κατακλύζονται από το πρωί τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης από Έλληνες που ταξιδεύουν για τη Ρίγα της Λετονίας προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ.

Με αισιοδοξία και συνθήματα για την ομάδα των Σπανούλη, Αντετοκούνμπο, Σλούκα και των υπολοίπων παιδιών οι Έλληνες οπαδοί έχουν στηθεί στις ουρές από τις πρώτες πρωινές ώρες για πτήσεις - κυρίως τσάρτερ- με προορισμό την λετονική πρωτεύουσα.

Ο ημιτελικός με αντίπαλο την Τουρκία θα διεξαχθεί στις 21.00 στη Ρίγα της Λετονίας στο πλαίσιο του Eurobasket 2025.

Η Arena Riga θα φιλοξενήσει στις 21:00, τον αγώνα που περιμένει να δει όλη η Ευρώπη. Ελλάδα – Τουρκία, Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αλπερέν Σενγκούν. Κι όποιος αντέξει…

Σημειώνεται ότι έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ. Τρεις από Αθήνα και δύο από Θεσσαλονίκη. Αυτές θα μεταφέρουν στη χώρα της Βαλτικής φιλάθλους της γαλανόλευκης.

Οι προβλέψεις, θέλουν τους Έλληνες να είναι περίπου 1.500-2.000 στο γήπεδο. Αριθμός ικανός να δημιουργήσει μια θερμή εξέδρα στηρίζοντας τα παιδιά της επίσημης αγαπημένης.

Από την άλλη και οι Τούρκοι έχουν προγραμματίσει αρκετές πτήσεις τσάρτερ, τόσο από την Κωνσταντινούπολη όσο κι απ’ την Άγκυρα. Ο αριθμός των φιλάθλων από τη γειτονική χώρα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1.000 τουλάχιστον. Όμως κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πόσοι θα είναι οι Τούρκοι, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός που ζει στην κεντρική Ευρώπη (ειδικά στη Γερμανία) και δεν αποκλείεται να ταξιδέψουν αρκετοί κι από εκεί.

