Eurobasket 2025: Δεν προπονήθηκε ο Όσμαν – Εξαιρετικά αμφίβολος για τον ημιτελικό!

Ο άσος των Τούρκων συνεχίζει να μην πατά καλά το πόδι του, έχει ενοχλήσεις και η συμμετοχή του κόντρα στην Ελλάδα μόνο σίγουρη δεν είναι…

Eurobasket 2025: Δεν προπονήθηκε ο Όσμαν – Εξαιρετικά αμφίβολος για τον ημιτελικό!
Ο τραυματισμός του Τζέντι Όσμαν στο ματς της Τουρκίας με την Πολωνία για το Eurobasket, φάνηκε πως δεν ήταν σοβαρός. Ο εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, είδε τον Πονίτκα να πέφτει στο πόδι του και πόνεσε έντονα.

Κατά τη διάρκεια του ματς επέστρεψε στο παρκέ, όμως όσο περνούσε η ώρα υπήρξε πρήξιμο και πόνος. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, αλλά ακόμη έχει έντονες ενοχλήσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι του.

Στην τουρκική προπόνηση την παραμονή του μεγάλου ημιτελικού με την Ελλάδα, δεν κατάφερε να ακολουθήσει το πρόγραμμα των συμπαικτών του. Έτσι η συμμετοχή του κόντρα στην Εθνική μας, κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο ίδιος θέλει να αγωνιστεί, όμως ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή μοιάζει δύσκολο να είναι στο 100%. Οπότε ακόμη κι αν παίξει, δε θα είναι στην κατάσταση που ήταν στο τουρνουά ως τώρα, όντας απ’ τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης.

Για το θέμα του Όσμαν, ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε και είπε πως τα πάντα θα κριθούν την ώρα του αγώνα:

«Η θεραπεία του Τζέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα»

