Μελισσοκόμοι στο στόχαστρο: Το ΕΚΠΑ ζητά την απομάκρυνση του πειραματικού μελισσοκομείου - Τι συνέβη

Διαμάχη για τις κυψέλες στο ΕΚΠΑ

Newsbomb

Μελισσοκόμοι στο στόχαστρο: Το ΕΚΠΑ ζητά την απομάκρυνση του πειραματικού μελισσοκομείου - Τι συνέβη
PEXELS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σώθηκε από τη φωτιά, αλλά βρέθηκε… στο «μάτι του κυκλώνα». Ο λόγος αφορά το πειραματικό μελισσοκομείο που εγκαταστάθηκε στα τέλη του 2024 στο Ινστιτούτο Μεσογείων Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», σε χώρο που παραχωρείται από το ΕΚΠΑ. Η πρόσφατη πυρκαγιά, που ξέσπασε στις 28 Ιουλίου στους πρόποδες του Υμηττού, αποκάλυψε την ύπαρξη αδήλωτων μελισσιών εντός του πανεπιστημίου, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες.

Η υπεύθυνη του πειραματικού μελισσοκομείου, Σοφία Γούναρη, αναφέρει στην «Καθημερινή» ότι η φωτιά δεν έφτασε κοντά στα μελίσσια, δεν υπήρξαν καμένες κυψέλες και δεν υπήρξε κίνδυνος για το προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά, το ΕΚΠΑ απέστειλε εξώδικο ζητώντας την άμεση απομάκρυνση των μελισσιών, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μνημόνιο συνεργασίας για την εγκατάστασή τους για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Το πανεπιστήμιο είχε φροντίσει για την πυρασφάλεια και την παροχή νερού στον χώρο.

Η κυρία Γούναρη σημειώνει ότι όταν ξέσπασε η φωτιά βρισκόταν εκτός Αθήνας και ότι η φροντίδα του μελισσοκομείου έχει γίνει κυρίως από εκείνη. Η πυροσβεστική εντόπισε επίσης άλλα δύο μελισσοκομεία βαθύτερα στο δάσος, τα οποία ήταν αδήλωτα και χωρίς σήμανση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την παρακολούθησή τους για την υγεία των μελισσών και την αντιμετώπιση ασθενειών, όπως η βαροϊκή ακαρίαση.

melissia-ekpa.jpg

Καμμένες κυψέλες μελισσών που ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης του Ε.Κ.Π.Α.

Το ΕΚΠΑ απαιτεί τη μετακίνηση των μελισσιών, αν και, όπως εξηγεί η κυρία Γούναρη, η διαδικασία αυτή δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, καθώς χρειάζεται κατάλληλος χώρος και προετοιμασία. Παρά την έρευνα της πυροσβεστικής που δεν βρήκε κίνδυνο φωτιάς στο πειραματικό μελισσοκομείο, το πανεπιστήμιο επιμένει, επικαλούμενο διοικητικά πρόστιμα για μη τήρηση αποστάσεων μεταξύ των κυψελών και της τελευταίας βλάστησης.

Η ίδια χαρακτηρίζει τα πρόστιμα «παράλογα», τονίζοντας ότι οι αποστάσεις που απαιτούνται ισχύουν μόνο για ειδικούς χώρους, όπως αεροδρόμια, και όχι για επιστημονικές εγκαταστάσεις. Η κυρία Γούναρη υπογραμμίζει ότι οι μελισσοκόμοι αισθάνονται «στοχοποιημένοι» γιατί, όπως λέει, οι μελισσοκόμοι ζουν στο δάσος και περιορίζονται οι δυνατότητές τους να εργαστούν με ασφάλεια.

melisses.jpg

Στο πειραματικό μελισσοκομείο γίνονται έρευνες σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για μελίσσια ανθεκτικά σε παρασιτικές ασθένειες, ενώ η πρόσβαση στην εγκατάσταση έχει περιοριστεί λόγω του εξώδικου, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι υπεύθυνοι την τρέχουσα κατάσταση των μελισσιών.

Όπως καταγγέλλει η κυρία Γούναρη, η κατάσταση αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερου προβλήματος στη χώρα, όπου οι μελισσοκόμοι συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς και απαγορεύσεις στην τοποθέτηση κυψελών σε αναδασωμένους ή δασικούς χώρους, με αποτέλεσμα την αδυναμία φροντίδας των μελισσιών και την υποβάθμιση της μελισσοκομίας ως επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δείπνησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ αφίξεων: 213 μετανάστες σε Γαύδο και Σάμο σε 24 ώρες

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ατίθασες καλόγριες στα 80: Το έσκασαν από το γηροκομείο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι στις Άλπεις

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκικό ζευγάρι παρακολουθεί τον ημιτελικό και το καταγράφει στο TikTok - Βίντεο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιμάμης κακοποίησε σεξουαλικά κορίτσια στο τζαμί - Τα φιλιά ήταν «ένδειξη σεβασμού»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην διοικητής των IDF: Πάνω από 200.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Γάζα - «Προαιρετικές» οι συμβουλές των στρατιωτικών δικηγόρων

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τεχνολογία για την ασφάλεια των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική - «Βαθμολογώντας» οδηγούς ΜΜΜ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μελισσοκόμοι στο στόχαστρο: Το ΕΚΠΑ ζητά την απομάκρυνση του πειραματικού μελισσοκομείου - Τι συνέβη

12:02TRAVEL

Καρπενήσι: Τα παραμυθένια χωριά της Ευρυτανίας - Από την Σαρκίνη έως και το Μικρό Χωριό

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα διηγήματα του Newsbomb.gr: «Με θέα στην Κέα» - Διαβάστε το 2o μέρος «Δεν είδες τίποτα»

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε δήμαρχος του CHP στην Κωνσταντινούπολη - Κατηγορείται για διαφθορά

11:46LIFESTYLE

Κάρολος και Νταϊάνα: Η καλύτερη περίοδος του δεκαπενταετούς γάμου τους

11:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις

11:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις νεοδιορισμένους ζητά άδεια - Κενά στα νησιά - Έρχεται νέος γύρος προσλήψεων

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί - «Χρυσάφι» αλκοτέστ και κινητό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο χιλιάδες θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ