Σχοινούσα: Θλίψη για τον κυρ Γιώργο που έγινε viral χορεύοντας με την εγγονή του – Πέθανε στα 92 του

Θλίψη στη Σχοινούσα για τον θάνατο του Γιώργου Κωβαίου, του παππού που είχε γίνει γνωστός σε όλη την Ελλάδα, χορεύοντας με την εγγονή του και μεταδίδοντας με περίσσιο μεράκι το κέφι και τη ζωντάνια του.

Ο Κωβαίος, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές και αγαπητές μορφές της Σχοινούσας, έφυγε από τη ζωή έπειτα από νοσηλεία στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου μεταφέρθηκε στα τέλη Αυγούστου λόγω προβλημάτων υγείας. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, στις 14:30, στον Ιερό Ναό Παναγίας της Ακαθής στη Σχοινούσα.

Η μορφή του είχε γίνει σύμβολο χαράς και δύναμης τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις γιορτές του νησιού. Το 2022, στη Γιορτή της Φάβας, χόρεψε μπάλο με την εγγονή του, Ποθητή και η στιγμή εκείνη κατέγραψε εκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα.

Στα 92 του, βρέθηκε ξανά στην ίδια γιορτή και σηκώθηκε να χορέψει, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για τη ζωή και την παράδοση δεν γνωρίζει ηλικία.

Ο Σύλλογος Σχοινουσιωτών τον χαρακτήρισε ως «παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή», τονίζοντας πως η μνήμη του θα μένει ζωντανή σε κάθε γιορτή και χορό του νησιού.