Χανιά: Χελωνοαγώνας δρόμου και διασκεδαστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Μία εξαιρετική δράση με φιλανθρωπικό σκοπό διοργάνωσε το Caldera Group στο πλαίσιο της προστασίας της χελώνας, με τους ανθρώπους του ξενοδοχειακού ομίλου να είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτήν τη στιγμή, εξάλλου, υπάρχουν μπροστά στην παραλία τουλάχιστον 5 φωλιές.

Σε συνεργασία με τον σύλλογο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων» διοργανώθηκε η εθελοντική δράση, η οποία περιελάμβανε αγώνα τρεξίματος ενηλίκων 5 χιλιομέτρων από το Caldera Creta Paradise μέχρι το λιμάνι του Πλατανιά με εντυπωσιακή συμμετοχή, καθώς από τις 80 εγγραφές, έτρεξαν οι 60.

Επίσης, υπήρχαν δράσεις για παιδιά όπως τρέξιμο με μετάλλιο για μικρή απόσταση, face painting, παιχνίδια στο γρασίδι με θέμα τις χελώνες.

Ακολούθησε μπουφές, ενώ υπήρχε και πάγκος με πώληση μπλουζάκια με θέμα την προστασία της χελώνας.