Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια

Μία σοβαρή καταγγελία έκανε στο Star μητέρα μαθήτριας Γυμνασίου στη Δράμα. Όπως υποστηρίζει η γυναίκα οδηγός ΚΤΕΛ ανάγκασε την κόρη της και άλλους δύο μαθητές να αποβιβαστούν εκτός στάσης και σε ακατοίκητη περιοχή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εκτεθούν σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Αγία Παρασκευή – Καλαμπάκι Δράμας. Τα τρία παιδιά, ηλικίας 12 ετών, επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο, αλλά στέκονταν όρθια γιατί δεν υπήρχε θέση να καθίσουν. Ο οδηγός ΚΤΕΛ ξεκίνησε και λίγα λεπτά αργότερα, επειδή το όχημα ήταν υπεράριθμο, ανάγκασε –όπως υποστηρίζεται– τα τρία παιδιά να αποβιβαστούν εκτός στάσης, σε μη κατοικημένη περιοχή, μέσα στο μεσημέρι, με θερμοκρασία πάνω από τριάντα βαθμούς Κελσίου.

Τα παιδιά, λόγω της ηλικίας τους, δεν μπορούσαν ούτε να προσανατολιστούν αλλά και ούτε να αντιληφθούν σε ποιο σημείο βρίσκονταν. Οι τρεις μαθητές κάλεσαν με κλάματα τους γονείς του για να ζητήσουν βοήθεια. Σημειώνεται ότι ένα από τα παιδιά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με επιληπτικές κρίσεις.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Εισαγγελία της πόλης αλλά και η αστυνομία, ενώ η μία οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση.

Τι κατήγγειλε η μητέρα της μαθήτριας

Μία από τις μητέρες των μαθητών μίλησε στο Star εξηγώντας τι συνέβη.

«Χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω το παιδί μου κλαμένο, σε κατάσταση πανικού, να μου λέει:

“Μαμά, είμαι στο πουθενά, δεν ξέρω πού είμαι, και ο οδηγός μας άφησε μέσα στο δρόμο.”

Από ό,τι μου λέει η κόρη μου, ήταν τρία παιδάκια που δεν είχαν κάθισμα, ήταν όρθια, και δεν έλεγξε πριν ξεκινήσει. Έλεγξε κατά τη διαδρομή, αφού έφυγε από το χωριό. Σταματάει το λεωφορείο και τους λέει να κατεβούν στα χωράφια.

Τα παιδιά στην αρχή διαμαρτυρήθηκαν και τότε εκείνος γύρισε και τους είπε:

“Δεν ακούτε τι σας λέω; Κατεβείτε κάτω!”»

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star: