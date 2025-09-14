Θύμα απάτης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης: Έκαναν fake λογαριασμό με το όνομα του στο TikTok

Τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργηθεί στο TikTok ένας ψεύτικος λογαριασμός που υποδύεται τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες και βίντεό του, ενώ στέλνει ακόμη και προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες.

Ο ψεύτικος λογαριασμός είναι αυτός: @aggeloudis_stelios1

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο αυθεντικός λογαριασμός του Δημάρχου είναι μόνο αυτός: @aggeloudis_stelios

«Καλούμε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αναφέρουν τον ψεύτικο λογαριασμό.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν στέλνει προσωπικά μηνύματα μέσω TikTok και μπορείτε να ακολουθήσετε τον επίσημο λογαριασμό του εδώ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Θεσαλονίκης.

Με πληροφορίες από thestival.gr

