Τραγωδία στον Πύργο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κτήμα του

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Ηλεία η τραγική είδηση ότι το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) εντοπίστηκε νεκρός ένας 75χρονος άνδρας, μέσα στο κτήμα του στο χωριό Λάνθι του Δήμου Πύργου.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού, βυθίζοντας σε απορία τους δικούς του ανθρώπους αλλά και την τοπική κοινωνία.

Ο άνδρας ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αμαλιάδα, ωστόσο ήταν γνωστός σε ολόκληρη την Ηλεία, καθώς είχε υπηρετήσει στον χώρο της αυτοδιοίκησης σε δήμο του νομού και είχε αποκτήσει κύρος και αναγνώριση.

Τον 75χρονο εντόπισαν συγγενικά πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία απέκλεισε τον χώρο και ξεκίνησε έρευνα.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου.

Η απροσδόκητη αυτή εξέλιξη έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς κανείς δεν περίμενε ένα τέτοιο τέλος για έναν άνθρωπο που υπήρξε ενεργός στα κοινά και αγαπητός σε πολλούς συμπολίτες του.

