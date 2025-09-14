Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος για τον 81χρονο στην Αρτοπούλα – Βρέθηκε νεκρός στο δάσος

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην αναζήτηση του 81χρονου στην Αρτοπούλα του Δήμου Δωδώνης. Ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί από τις 3 Σεπτεμβρίου βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, o 81χρονος εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή, κοντά στο χωριό, από κατοίκους και άμεσα κλήθηκαν οι αρχές.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του μετά την έξοδο από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε..

Ο ακριβής χρόνος θανάτου όπως και τα αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα ακολουθήσει.

