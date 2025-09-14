Κρήτη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Μεσαρά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στη Μεσαρά, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανάμεσα στα χωριά Πλώρα και Πλάτανος.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με πέντε οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ και συνολικά 18 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση. Χάρη στις συντονισμένες ενέργειες των δυνάμεων, οι φλόγες περιορίστηκαν, ωστόσο στο σημείο παραμένει ένα όχημα με προσωπικό για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά έκαψε χορτολιβαδική έκταση, ενώ καταστράφηκε και ένα θερμοκήπιο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς ερευνώνται.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

