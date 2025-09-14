Πυρκαγιά στη Μεσαρά: Στις φλόγες θερμοκήπιο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν από το απόγευμα της Κυριακής στη Μεσαρά, όπου πυρκαγιά κατέκαψε χορτολιβαδική έκταση και θερμοκήπιο ανάμεσα στα χωριά Πλώρα και Πλάτανος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Κυριακής (14/9), όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή της Μεσαράς, μεταξύ των χωριών Πλώρα και Πλάτανος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από πέντε οχήματα και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, με συνολικά 18 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό των φλογών.

Η φωτιά κατέκαψε χορτολιβαδική έκταση, ενώ στις φλόγες παραδόθηκε και ένα θερμοκήπιο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται με στόχο να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί περαιτέρω.

