Φωτιά σε δασική έκταση στην Αισύμη Έβρου - Επιχειρούν και εναέρια
Επί ποδός η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 35 πυροσβέτες με 9οχήματα και 2 ομάδες πεζοόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.
Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος με ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
