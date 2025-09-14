Φωτιά σε δασική έκταση στην Αισύμη Έβρου - Επιχειρούν και εναέρια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 35 πυροσβέτες με 9οχήματα και 2 ομάδες πεζοόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος με ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Διαβάστε επίσης