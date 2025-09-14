Σοκ σε Αιγιάλεια και Αχαϊα: Πέθανε ο επιχειρηματίας και περιφερειακός σύμβουλος Αρης Τηλιγάδης

Σοκ και θλίψη σκόρπισε σε Αιγιαλεία και Αχαΐα ο θάνατος του Αριστείδη (Άρη) Τηλιγάδη, περιφερειακού Συμβούλου Αχαΐας με τον συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη και πολύ γνωστού επί χρόνια επιχειρηματία στο Αίγιο. Πέθανε σε ηλικία 65 ετών, χτυπημένος από επιθετικό καρκίνο…

Όπως αναφέρει το pelop.gr, τις τελευταίες μέρες ο Άρης Τηλιγάδης νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, έχοντας παρουσιάσει επιδείνωση στην επιβαρυμένη του υγεία.

Την Παρασκευή οι γιατροί αποφάσισαν να του δώσουν εξιτήριο, ωστόσο το πρωί της Κυριακής έπεσε σε κώμα και λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι άφησε την τελευταία του πνοή.

Ποιος ήταν ο Άρης Τηλιγάδης

Ο Άρης Τηλιγάδης γεννήθηκε στο Αίγιο στις 21 Οκτωβρίου 1960. Από τα πρώτα του βήματα ακολούθησε την οικογενειακή επιχείρηση αρτοποιίας, συνεχίζοντας με μεράκι και εργατικότητα μια παράδοση δεκαετιών.

Για 30 χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος των Αρτοποιών Αιγιαλείας, υπηρετώντας με ανιδιοτέλεια τον κλάδο και στηρίζοντας τους συναδέλφους του σε δύσκολες εποχές. Παράλληλα, υπήρξε δραστήριος επιχειρηματίας και εκλέχθηκε Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Ήταν παντρεμένος με την Τασία Σταθακοπούλου και μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Γιώργο και τον Τάκη.

Η αγάπη του για τον τόπο και η διάθεσή του για προσφορά τον οδήγησαν στην αυτοδιοίκηση. Εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας, συμμετέχοντας ενεργά στις προσπάθειες για την ανάπτυξη της Αιγιαλείας και ολόκληρης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλευρό του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό καθώς ήταν άνθρωπος δραστήριος, με ήθος, χαμόγελο και διάθεση να σταθεί δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη.

