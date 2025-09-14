Πίστη και συγκίνηση στην κορυφή του Ψηλορείτη: Εκατοντάδες πιστοί στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών αναβίωσε και φέτος το έθιμο της ανόδου στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, που δεσπόζει στην κορυφή του Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 2.456 μέτρων – το ψηλότερο σημείο της Κρήτης.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου δεκάδες περιπατητές ξεκίνησαν την πορεία τους προς το Ιερό Κορυφής, για να παραστούν στη Θεία Λειτουργία και στην τελετή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, την οποία τέλεσε ο πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Δραμυτινός από το Αμάρι.

Εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν στο εκκλησάκι, ζώντας μια μοναδική εμπειρία προσευχής και συγκίνησης μέσα στο ιδιαίτερο φυσικό και πνευματικό περιβάλλον του βουνού.

Η ανάβαση στον Ψηλορείτη για την εορτή αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία στην Κρήτη, συνδυάζοντας την παράδοση, την πίστη και την επαφή με τη φύση!

