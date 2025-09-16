Περιστέρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 36χρονου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 36χρονου Σωτήρης Σωκιανού

Newsbomb

Περιστέρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 36χρονου – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Περιστερίου, ο Σωτήρης Σωκιανός, 36 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σωκιανός Σωτήρης έχει ύψος 1,80μ. και κανονικό βάρος.

Ο 36χρονος έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής στην οποία υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Το Missing Alert Hellas

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτό, στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λπ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:42ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 36χρονου Σωτήρη – Η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

00:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Χαιρετισμός στη μνήμη της μεγάλης τραγωδού Άννας Συνοδινού – «Αστρολάβος ζωής το παράδειγμά της»

23:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ από τη Βενεζουέλα - Νεκροί τρεις επιβαίνοντες - Βίντεο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Tesla: Μετοχές αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αγόρασε ο Έλον Μασκ

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα που απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους για έναν… απίθανο λόγο

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διεθνή αθλητισμό ζήτησε ο Σάντσεθ

23:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άφαντες» οι βροχές και αυτή την εβδομάδα - Συνεχίζεται το καλοκαίρι - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Atlantic Council – Όμιλος Antenna: Συνεργασία με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό – Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

22:45LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το ιστορικό διαμέρισμα στην οδό Στησιχόρου προς πώληση

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο: «Έφυγε» από τη ζωή η Μαρίνα Σκουλά

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ακύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για ισραηλινούς εκτοξευτήρες ρουκετών

22:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Συγκινήθηκε ο Αταμάν κατά την υποδοχή της αποστολής στην Τουρκία

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στον Θερμαϊκό

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Άτομο έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

17:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Όλη η αλήθεια για τον «κοριό» στο σαλόνι του τραγουδιστή - Η μήνυση στην αδερφή του

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά γιατί με βοηθούσαν να παίρνω αποφάσεις», ισχυρίστηκε

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

20:38ΕΘΝΙΚΑ

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι και ο 25ος μεσημβρινός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

17:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Τρομερή στιγμή - Η αγωνία Καραλή για το άλμα του Ντουπλάντις και το ξέσπασμα στο ρεκόρ

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα που απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους για έναν… απίθανο λόγο

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Zapad 2025»: Τι σημαίνουν οι στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας για την Ευρώπη

00:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Χαιρετισμός στη μνήμη της μεγάλης τραγωδού Άννας Συνοδινού – «Αστρολάβος ζωής το παράδειγμά της»

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

17:46TRAVEL

Μία «ανάσα» από το κέντρο της Καλαμάτας: Το ιστορικό χωριό με τη μοναδική θέα στον Μεσσηνιακό

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανομβρία: Η ξηρασία «χτυπά» τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου–Πρωτοφανής  εικόνα της λίμνης Βηρού

22:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Συγκινήθηκε ο Αταμάν κατά την υποδοχή της αποστολής στην Τουρκία

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ: Άρπαξαν από ρολόγια και παπούτσια μέχρι... αλουμινόχαρτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ