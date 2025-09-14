Ρέθυμνο: Τέλος στην αγωνία, εντοπίστηκε σώος ο 21χρονος Πέτρος

Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 21χρονου Πέτρου Λάριου, ο οποίος είχε χαθεί το βράδυ της Παρασκευής (12/09), προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο νεαρός εντοπίστηκε σώος το μεσημέρι της Κυριακής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων, οι οποίοι τον αναζητούσαν για σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στις Αρχές ο αδελφός του, ο Πέτρος είχε φύγει από το σπίτι το βράδυ της Παρασκευής για μία βόλτα και από τότε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα το Σάββατο, ενώ είχε εκδοθεί και missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες εντοπισμού του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε και εντοπίστηκε ο νεαρός δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο, η είδηση της επιστροφής του σκόρπισε ανακούφιση στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή τρίτων προσώπων.