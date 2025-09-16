Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Μεσογείων και Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγάλα προβλήματα να εντοπίζονται στην Λεωφόρο Κηφισού, την Λεωφόρο Κηφισίας, την Μεσογείων, την Λεωφόρο Αθηνών, την Λεωφόρο Συγγρού και την Λεωφόρο Σχιστού - Σκαραμαγκά.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στo ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθώς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' στην έξοδο για Λαμία,

15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5'-10' στην έξοδο για Λαμία,

5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 16, 2025

Διαβάστε επίσης