Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Μεσογείων και Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στους δρόμους της Αττικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγάλα προβλήματα να εντοπίζονται στην Λεωφόρο Κηφισού, την Λεωφόρο Κηφισίας, την Μεσογείων, την Λεωφόρο Αθηνών, την Λεωφόρο Συγγρού και την Λεωφόρο Σχιστού - Σκαραμαγκά.
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στo ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθώς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μότα και Σάντο» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Volkswagen επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη
07:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
23:54 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ