Κίνηση στους δρόμους: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός λόγω τροχαίων - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν για μία ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου καθώς σε πολλές από αυτές παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Τα εντονότερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα), στην Κηφισίας, τη Λεωφόρο Μεσογείων, την Αττική Οδό, και τους δρόμους γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην κάθοδο του Κηφισού οφείλονται σε τροχαία. Στο ένα τροχαίο σημειώθηκε καραμπόλα μεταξύ τριών αυτοκινήτων ενώ στο δεύτερο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά που συγκρούστηκαν.

Δείτε την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας (9:30)

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής κίνηση παρατηρείται:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), ΑΠΌ ΔΑΦΝΙ ΕΩΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Λ. Κηφισού ( Ανοδος) ΕΩΣ Π.ΡΑΛΛΗ

Λ. Κηφισίας (άνοδος) ΑΠΌ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ ΦΙΛΟΘΕΗ

Βασ. Σοφίας (άνοδος) ΑΠΌ HILTON

Βασ. Σοφίας (κάθοδος) ΑΠΌ HILTON

Βασ. Κωνσταντίνου ΚΑΘΟΔΟΣ

Λ. Συγγρού (άνοδος) ΑΠΌ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ

Σταδίου

Αττική Οδός ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑ ΄Ε΄

Περιφερειακή Καρέα Προς Ηλιούπολη

30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό που φτάνουν έως τα 30 λεπτά. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

20΄-25΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία

Περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

