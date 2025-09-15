Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν για μία ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου καθώς σε πολλές από αυτές παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Τα εντονότερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα), στην Κηφισίας, την Αττική Οδό, και τους δρόμους γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας (8:30)

25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό που φτάνουν έως τα 25 λεπτά. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: