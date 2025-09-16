Αεροδιακομιδή έκτακτης ανάγκης από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, αποστολή MEDEVAC (αεροδιακομιδή έκτακτης ανάγκης) ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» από την Ρόδο.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το κρουαζιερόπλοιο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια νότια της Ρόδου, ενώ το ελικόπτερο μετέφερε τον ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.